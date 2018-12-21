Перше відоме політичне вбивство відбулося в Європі, фото: GoodFreePhotos

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Перше з відомих наразі політичних вбивств сталося 4 тис. років тому на території теперішнього Леубінгена в німецькому регіоні Тюрінгія.

Ще в XIX ст. тут була знайдена могила вождя часів Бронзового віку, якого поховали орієнтовно в 1940 р. до н. е., проте обставини його смерті протягом довгого часу залишалися невідомими, повідомляє видання Science Alert.

Нещодавно здійснений експертами аналіз останків вождя виявив три явні пошкодження його кісток, зазначає заступник директора Інституту правової медицини Саарландського університету Френк Рамсталер.

«Можливо, було більше травм, але всі три, що ми виявили, були б смертельними. Зброя, якою було здійснене вбивство, можливо, була кинджалом, лезо якого мало довжину не менше 15 см», — зазначає Рамсталер.

Характер завданих ударів, які пробивали шлунок та легені й розрізали артерії, вказує на те, що їх завдавав один або кілька досвідчених воїнів.

Експертиза також встановила, що в момент смерті вбитий стояв біля стіни або лежав на підлозі.

Крім того, у загиблого виявлено пошкодження руки, яке може свідчити про те, що він, ймовірно, був здивований нападом і намагався захистити себе.

Якщо це правда, то трагічний кінець цього анонімного князя є найдавнішим прикладом політичного вбивства.

На жаль, ми ніколи не зможемо дізнатися історію його загибелі. Цілком можливо, що древнього вождя вбили один або декілька довірених соратників, тобто люди, група яких могла б достатньо близько підійти, щоб завдати несподівану серію смертельних ударів.

«Мабуть, це була близька йому довірена людина. Можливо, родич, друг або охоронець, — зазначає німецький археолог Гаральд Меллер, який досліджував це поховання. — Правитель був здивований цим нападом. Цілком можливо, що він, як і Юлій Цезар у Стародавньому Римі, став жертвою змови».

Початок Бронзового віку в Європі, на час якого припадає це поховання, ознаменував різку перебудову культури та соціальної структури до того неолітичних суспільств. Зокрема, значні зміни торкнулися військової сфери тогочасних європейських племен — відбувся перехід від ополчення, очолюваного авторитетними воїнами, до армій з професійних воїнів, керованих елітами.

Ці зміни, відповідно, принесли за собою підкилимну боротьбу за владу між елітами й перші політичні вбивства.

Нагадаємо, найбільш відомим політичним вбивством цього року стала загибель опозиційного саудівського журналіста Джамала Хашоггі в Стамбулі.