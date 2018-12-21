Первое известное политическое убийство было совершено в Европе, фото: GoodFreePhotos

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Первое из известных в настоящее время политических убийств произошло 4 тыс. лет назад на территории нынешнего Леубингена в немецком регионе Тюрингия.

Еще в XIX в. здесь была найдена могила вождя времен Бронзового века, которого похоронили ориентировочно в 1940 г. до н. э., однако обстоятельства его смерти долгое время оставались неизвестными, сообщает издание Science Alert.

Недавно проведенный экспертами анализ останков вождя обнаружил три явных повреждения его костей, отмечает заместитель директора Института правовой медицины Саарландского университета Фрэнк Рамсталер.

«Возможно, было больше травм, но все три, которые мы обнаружили, были бы смертельными. Оружие, которым было совершено убийство, возможно, было кинжалом, лезвие которого имело длину не менее 15 см», — отмечает Рамсталер.

Характер нанесенных ударов, которые пробивали желудок, легкие и разрезали артерии, указывает на то, что их наносил один или несколько опытных воинов.

Экспертиза также установила, что в момент смерти убитый стоял у стены или лежал на полу.

Кроме того, у погибшего обнаружено повреждение руки, которое может свидетельствовать о том, что он, вероятно, был удивлен нападением и пытался защитить себя.

Если это правда, то трагический конец этого анонимного князя является древнейшим примером политического убийства.

К сожалению, мы никогда не сможем узнать историю его гибели. Вполне возможно, что древнего вождя убили один или несколько доверенных соратников, то есть люди, группа которых могла бы достаточно близко подойти, чтобы нанести неожиданную серию смертельных ударов.

«Наверное, это был близкий ему доверенный человек. Возможно, родственник, друг или охранник, — отмечает немецкий археолог Харальд Меллер, исследовавший это захоронение. — Правитель был удивлен этим нападением. Вполне возможно, что он, как и Юлий Цезарь в Древнем Риме, стал жертвой заговора».

Начало Бронзового века в Европе, на времена которого приходится это захоронение, ознаменовало резкую перестройку культуры и социальной структуры до этого неолитических обществ. В частности, значительные изменения коснулись военной сферы тогдашних европейских племен — произошел переход от ополчения, возглавляемого авторитетными воинами, к армии из профессиональных воинов, управляемых элитами.

Эти изменения, соответственно, принесли с собой подковерную борьбу за власть между элитами и первые политические убийства.

Напомним, наиболее известным политическим убийством в этом году стала гибель оппозиционного саудовского журналиста Джамала Хашогги в Стамбуле.