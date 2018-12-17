Убийство Хашогги: Саудовская Аравия обвиняет США в «вопиющем вмешательстве во внутренние дела»

Джамал Хашогги был убит в начале октября, фото: NasBalkan

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Официальный Эр-Рияд в понедельник обвинил США в «вопиющем вмешательстве во внутренние дела» Саудовской Аравии, которые подрывают региональную и международную роль королевства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства иностранных дел (МИД) Саудовской Аравии.

Причиной таких заявлений стала принятая 13 декабря Сенатом США резолюция, которая возлагает на Аравию ответственность за убийство оппозиционного журналиста Джамала Хашогги. Кроме того, в резолюции конгрессмены призвали президента США Дональда Трампа прекратить помогать Саудовской Аравии в ее вмешательстве в гражданскую войну в соседнем Йемене.

«Королевство ранее утверждало, что убийство саудовского гражданина Джамала Хашогги является ужасным преступлением, которое не отражает политику государства и его институтов», — отмечается в заявлении МИД Саудовской Аравии.

«Королевство надеется, что оно не будет втянуто во внутренние политические дебаты в США, чтобы избежать каких-либо последствий для двусторонних связей, которые могут иметь существенное негативное влияние на эти важные стратегические отношения», — отмечают в саудовском ведомстве.

Напомним, Хашогги, который проживал в Турции, исчез в начале октября на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он зашел, чтобы решить вопрос с документами относительно будущего брака. Саудовская Аравия сначала опровергала любую причастность к исчезновению журналиста, однако под давлением международного сообщества была вынуждена признать факт его убийства.

Недавно турецкие СМИ обнародовали содержание аудиозаписей, вероятно сделанных в консульстве в день убийства журналиста.