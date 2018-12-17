Вбивство Хашоггі: Саудівська Аравія звинувачує США у «кричущому втручанні у внутрішні справи»

Джамал Хашоггі був убитий на початку жовтня, фото: NasBalkan

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Офіційний Ер-Ріяд у понеділок звинуватив США у «кричущому втручанні у внутрішні справи» Саудівської Аравії, які підривають регіональну та міжнародну роль королівства. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву міністерства закордонних справ (МЗС) Саудівської Аравії.

Причиною таких заяв стала ухвалена 13 грудня Сенатом США резолюція, яка покладає на Аравію відповідальність за вбивство опозиційного журналіста Джамала Хашоггі. Крім того, у резолюції конгресмени закликали президента США Дональда Трампа припинити допомагати Саудівській Аравії в її втручанні у громадянську війну в сусідньому Ємені.

«Королівство раніше стверджувало, що вбивство саудівського громадянина Джамала Хашоггі є жахливим злочином, який не відображає політику держави та її інституцій», —

зазначається в заяві МЗС Саудівської Аравії.

«Королівство сподівається, що воно не буде втягнуте у внутрішні політичні дебати в США, щоб уникнути будь-яких наслідків для двосторонніх зв’язків, які можуть мати суттєвий негативний вплив на ці важливі стратегічні відносини», — наголошують у саудівському відомстві.

Нагадаємо, Хашоггі, який проживав у Туреччині, зник на початку жовтня на території консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, куди він зайшов, щоб владнати питання з документами щодо майбутнього шлюбу. Саудівська Аравія спочатку спростовувала будь-яку причетність до зникнення журналіста, однак під тиском міжнародної спільноти була змушена визнати факт його вбивства.

Нещодавно турецькі ЗМІ оприлюднили зміст аудіозаписів, ймовірно зроблених у консульстві в день вбивства журналіста.