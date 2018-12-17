Совет ассоциации Украина-ЕС: стало известно, о чем договорился Гройсман в Брюсселе

Фото: Встреча премьер-министра Гройсмана с представителем ЕС по иностранным делам Могерини в Брюсселе / Twitter

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В понедельник, 17 декабря, в Брюсселе проходит заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, участие в которой принимает премьер-министр Владимир Гройсман. В частности, уже состоялась встреча главы правительства с представителем Евросоюза по иностранным делам Федерикой Могерини, сообщает пресс-служба Гройсмана в Twitter.

«С Могерини обсудили санкционную политику и ситуацию в Азовском море. Москва перешла черту. Реакция ЕС должна быть комплексной — секторальные санкции и поддержка ЕС в Приазовье», — заявил украинский премьер.

Кроме этого, по словам Гройсмана, сегодня в Брюсселе удалось подписать соглашения о финансировании совместных программ по энергоэффективности, техническом сотрудничестве, поддержке молодежи, реформе системы государственных финансов и улучшении транспортного сообщения.

Украинские и европейские чиновники в понедельник намерены проанализировать ход выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС и обозначить планы секторального взаимодействия.

Напомним, 17 декабря делегация топ-чиновников Украины встречается с руководством ЕС в рамках пятого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС и переговоров с Еврокомиссией.

1 сентября прошлого года вступило в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.