Голландское СМИ опубликовало фотографии последствий падения истребителя Су-27 на Житомирщине

Разбившийся Су-27, фото: Scramble magazine

https://racurs.ua/n115723-gollandskoe-smi-opublikovalo-fotografii-posledstviy-padeniya-istrebitelya-su-27-na-jitomirschine.html

Racurs.ua

Издание Голландского авиационного общества «Scramble magazine» опубликовало фотографии разбившегося в Житомирской области 15 декабря украинского истребителя Су-27.

На фотографиях лежащего на поле рядом с аэродромом «Озерное» Су-27 видно, что истребитель не полностью разрушился во время падения.

«Вероятно, пилот не знал о фактической высоте полета его самолета», — отмечает издание.

Также «Scramble magazine» сообщило, что упавший истребитель имел серийный номер 6911021308 и принадлежал к 831-й тактической авиационной бригаде.

Кто именно предоставил голландскому СМИ эти фотографии, не сообщается.

Напомним, Су-27 с бортовым номером 55 упал около 15.00 15 декабря во время захода на посадку на аэродром «Озерное», расположенный возле одноименного поселка городского типа в Житомирском районе Житомирской области. Разбившийся истребитель совершал плановые полеты, падение произошло за 2 км от аэродрома.

Причины авиакатастрофы в настоящее время еще не известны.

Во время этого инцидента погиб военный летчик 1-го класса майор Олександр Фоменко, принимавший в 2014 году участие в АТО.