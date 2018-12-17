Голландське ЗМІ опублікувало фотографії наслідків падіння винищувача Су-27 на Житомирщині

Наслідки падіння Су-27, фото: Scramble magazine

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Racurs.ua

Видання Голландського авіаційного товариства «Scramble magazine» опублікувало фотографії українського винищувача Су-27, який розбився в Житомирській області 15 грудня.

На фотографіях літака, який лежить на полі поруч із аеродромом «Озерне», видно, що винищувач не повністю зруйнувався внаслідок падіння.

«Ймовірно, пілот не знав про фактичну висоту польоту його літака», — зазначає видання.

Також «Scramble magazine» повідомило, що цей винищувач мав серійний номер 6911021308 і належав до 831-ї тактичної авіаційної бригади.

Хто саме надав голландському ЗМІ ці фотографії, не повідомляється.

Нагадаємо, Су-27 з бортовим номером 55 впав близько 15.00 15 грудня під час заходу на посадку на аеродром «Озерне», розташований біля однойменного селища міського типу в Житомирському районі Житомирської області. Цей винищувач здійснював планові польоти, падіння сталося за 2 км від аеродрому.

Причини авіакатастрофи наразі ще не відомі.

Під час цього інциденту загинув військовий льотчик 1-го класу майор Олександр Фоменко, який брав у 2014 році участь в АТО.