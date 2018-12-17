Титул «Мисс Вселенная» в этом году достался сексуальной филиппинке (ФОТО, ВИДЕО)

«Мисс Вселенная-2018» стала представительница Филиппин

https://racurs.ua/n115722-titul-miss-vselennaya-v-etom-godu-dostalsya-seksualnoy-filippinke-foto-video.html

Racurs.ua

Корону и титул самой красивой девушки на конкурсе «Мисс Вселенная-2018» получила представительница Филиппин Катриона Грей, сообщает 17 декабря официальный сайт конкурса.

Финал этого года проходил в Таиланде. Конкурс проводился в 67-й раз. Всего в Бангкок приехали 94 участницы со всей планеты.

Примечательно, что три года назад представительница Филиппин уже выигрывала на конкурсе «Мисс Вселенная». В целом же за всю историю конкурса — это четвертая победа для этой страны.

Корону новой «Мисс Вселенной» вручила победительница прошлого года Деми-Ли Нель-Питерс из ЮАР.

Катрионе Грей 24 года. Она певица и телеведущая, а еще является членом организации Love Yourself, которая занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом. Также Грей работает волонтером в некоммерческой организации Young Focus.

Второе место в конкурсе досталось участнице из Венесуэлы Стефани Гутьеррес.

Когда конкурс «Мисс Вселенная» принадлежал Дональду Трампу. Он владел им с 1996 по 2015 годы, а в 2013-м бизнесмен лично привез конкурс в Россию.

В этом году на шоу наравне с девушками выступил трансгендер из Испании — 27-летняя Анжела Понсе. Это произошло впервые после снятия соответствующего запрета в 2012 году.