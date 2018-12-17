В Греции у здания одного из телеканалов взорвалась бомба (ВИДЕО, ФОТО)

Место инцидента фото: skai.gr

https://racurs.ua/n115721-v-grecii-u-zdaniya-odnogo-iz-telekanalov-vzorvalas-bomba-video-foto.html

Racurs.ua

Возле здания частного греческого телеканала «Скай», расположенного в прибрежной зоне вблизи Афин, сегодня ночью взорвалась бомба. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Взрыв прогремел в 2.35, он повредил окна и фасад здания. Также были повреждены расположенные рядом жилые дома и автомобили.

Взрывное устройство находилось возле металлического защитного барьера на оживленной прибрежной дороге.

Правоохранители эвакуировали из здания людей, получив за 45 минут до инцидента анонимное телефонное сообщение о возможном взрыве, поэтому жертв и раненых нет.

В настоящее время полицейские считают, что бомба содержала около 5 кг взрывчатого вещества.

На запись камер видеонаблюдения попали двое злоумышленников, которые оставили на месте инцидента сумку с взрывным устройством.

Пока еще никто не взял на себя ответственность за этот взрыв.

Отмечается, что этот инцидент похож на теракт в здании суда в Афинах 22 декабря 2017 года, совершенный леворадикальной группой «Народные бойцы».

Напомним, в мае 2017 года в Афинах взорвали автомобиль бывшего премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса. Тогда экс-премьер и еще два человека получили ранения.