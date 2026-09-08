Макрон и Фон дер Ляен против детей в соцсетях

В ЕС могут ввести общеевропейское ограничение доступа детей к соцсетям

https://racurs.ua/n216094-makron-i-fon-der-lyaen-protiv-detey-v-socsetyah.html

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Президент Франції Еммануель Макрон закликав Європейську комісію підтримати загальноєвропейську заборону на користування соціальними мережами дітьми віком до 15 років після того, як Франції не вдалося ухвалити власне законодавство з цього питання, повідомила у вівторок його прес-служба, інформує Reuters.

Я вважаю, що зараз необхідно піти далі і за допомогою нового європейського законодавчого акту уніфікувати заборону на доступ до соціальних мереж для дітей віком до 15 років, щоб захистити всіх дітей у всьому Союзі, — написав Макрон.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн ще в липні заявляла про необхідність запровадження вікових обмежень для платформ.

Питання вже не в тому, чи наражаються діти на ризики в Інтернеті, а в тому, що ми можемо зробити, щоб забезпечити дітям безпечніший старт у цифровому світі, — зазначила вона.

Фон дер Ляєн зазначила, що, ймовірно, дослухається до рекомендацій експертів і що Європейська комісія представить конкретну пропозицію після літа. Очікується, що вона оголосить про це у своєму щорічному зверненні до Європейського Союзу у вересні.

Спочатку нам потрібно розглянути, які саме платформи є шкідливими для наших дітей. Дані свідчать, що це переважно соціальні мережі, але також й інші сервіси, що містять функції, які не відповідають віку дітей та викликають залежність. Тож уявіть собі це як «соціальні мережі плюс», — зазначила вона.

Згідно з цим підходом, дітям віком до 13 років буде дозволено лише обмежений доступ під наглядом, причому обмеження будуть поступово послаблюватися в міру їхнього дорослішання.

Водночас Макрон прагне до більш жорсткого підходу, наполягаючи на повній забороні доступу до соціальних мереж до досягнення 15-річного віку.

Reuters також зазначає, що Австралія, Велика Британія, Китай, Індія та США вже ввели заборону на соціальні мережі або розглядають можливість її введення, яка, головним чином, стосуватиметься TikTok, YouTube (компанії Alphabet) та Instagram і Facebook (компанії Meta).

Однак деякі країни, особливо у Скандинавії, вважають, що це рішення краще залишити на розсуд батьків.

Джерело: Reuters