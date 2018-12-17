В Греції біля будівлі одного з телеканалів вибухнула бомба (ВІДЕО, ФОТО)

Місце інциденту, фото: skai.gr

https://racurs.ua/ua/n115721-v-greciyi-bilya-budivli-odnogo-z-telekanaliv-vybuhnula-bomba-video-foto.html

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Біля будівлі приватного грецького телеканалу «Скай», розташованій у прибережній зоні поблизу Афін, сьогодні вночі вибухнула бомба. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Вибух пролунав о 2.35, він пошкодив вікна та фасад будівлі. Також було ушкоджено розташовані поруч житлові будинки та автомобілі.

Вибуховий пристрій був розташований біля металевого захисного бар'єра на жвавій прибережній дорозі.

Правоохоронці евакуювали з будівлі людей, отримавши за 45 хв до інциденту анонімне телефонне повідомлення про можливий вибух, тож жертв та поранених немає.

Наразі поліцейські вважають, що бомба містила близько 5 кг вибухової речовини.

На запис камер відеоспостереження потрапили двоє зловмисників, які залишили на місці інциденту сумку з вибуховим пристроєм.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за цей вибух.

Зазначається, що цей інцидент схожий на теракт у будівлі суду в Афінах 22 грудня 2017 року, здійснений ліворадикальною групою «Народні бійці».

Нагадаємо, у травні 2017 року в Афінах підірвали автомобіль колишнього прем'єр-міністра Греції Лукаса Пападімоса. Тоді екс-прем'єр та ще двоє осіб отримали поранення.