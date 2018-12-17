Фахівцям вдалося знайти прямі сліди втручання Росії у президентські вибори в США

https://racurs.ua/ua/n115720-za-reklamu-trampa-v-socmerejah-rozrahovuvalysya-rosiyskymy-rublyamy-washington-post.html

Racurs.ua

Співробітники Оксфордського університету і аналітики компанії Graphika проаналізували декілька мільйонів постів в соціальних мережах, авторами яких могли бути російські боти, і виявили, що за їхню рекламу заплатили російськими рублями, повідомляє The Washington Post.

Видання проаналізувало результати дослідження, яке провели на замовлення комітету з розвідки Сенату США, і стверджує, що фахівцям вдалося знайти прямі сліди втручання Росії.

Крім того, що у деяких випадках для оплати реклами акаунтів використовувалися рублі, в контактній інформації облікових записів вказувалися російські номери телефонів. Були знайдені відомості й про IP-адреси, зареєстровані в Санкт-Петербурзі. Саме там знаходиться штаб-квартира Агентства інтернет-досліджень, яке також називають «фабрикою тролів» Євгена Пригожина.

Найбільша активність тролів спостерігалася під час дебатів між кандидатами в президенти і партійних з’їздів.

У доповіді аналітиків, яку офіційно оприлюднять цього тижня, підкреслюється, що всі пости в соцмережах були написані в інтересах Республіканської партії. Повідомлення в основному були спрямовані на консервативний електорат і спонукали його згуртуватися навколо Дональда Трампа.

В постах, які публікували такі акаунти, піднімалися, наприклад, теми прав чорношкірого населення і володіння зброєю. Сторінка руху за права чорношкірого населення BlackMatters US, наприклад, просувалася за допомогою такого рекламного повідомлення в Google: «Вбивають чорних дітей. Ви впевнені, що ваш син не буде наступним?».

Розслідування провели Оксфордський університет й аналітики компанії Graphika.

Нагадаємо, що у лютому 2018 року міністерство юстиції США офіційно звинуватило 13 громадян Росії у втручанні в вибори президента. Серед них був бізнесмен Євген Пригожин. Розслідування про передбачуване втручання Росії у вибори також продовжує спецпрокурор Роберт Мюллер.