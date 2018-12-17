Специалистам удалось найти прямые следы вмешательства России в президентские выборы в США

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Racurs.ua

Сотрудники Оксфордского университета и аналитики компании Graphika проанализировали несколько миллионов постов в социальных сетях, авторами которых могли быть российские боты, и обнаружили, что за их рекламу заплатили российскими рублями, сообщает The Washington Post.

Издание проанализировало результаты исследования, проведенного по заказу комитета по разведке Сената США, и утверждает, что специалистам удалось найти прямые следы вмешательства России.

Кроме того, что в некоторых случаях для оплаты рекламы аккаунтов использовались рубли, в контактной информации учетных записей указывались российские номера телефонов.

Были найдены сведения и об IP-адресах, зарегистрированных в Санкт-Петербурге. Именно там находится штаб-квартира Агентства интернет-исследований, которое также называют «фабрикой троллей» Евгения Пригожина.

Наибольшая активность троллей наблюдалась во время дебатов между кандидатами в президенты и партийных съездов.

В докладе аналитиков, которую официально обнародуют на этой неделе, подчеркивается, что все посты в соцсетях были написаны в интересах Республиканской партии. Сообщение в основном были направлены на консервативный электорат и побуждали его сплотиться вокруг Дональда Трампа.

В постах, которые публиковали такие аккаунты, поднимались, например, темы прав чернокожего населения и владения оружием. Страница движения за права чернокожего населения BlackMatters US, например, продвигалась с помощью такого рекламного сообщения в Google: «Убивают черных детей. Вы уверены, что ваш сын не будет следующим?».

Расследование провели Оксфордский университет и аналитики компании Graphika.

Напомним, что в феврале 2018 года министерство юстиции США официально обвинило 13 граждан России во вмешательстве в выборы президента. Среди них был бизнесмен Евгений Пригожин. Расследование о предполагаемом вмешательства России в выборы также продолжает спецпрокурор Роберт Мюллер.