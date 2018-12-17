«Адмирал Кузнецов», фото: YouTube

https://racurs.ua/n115719-s-paluby-edinstvennogo-rossiyskogo-avianosca-do-sih-por-ne-ubrali-kran-kotoryy-upal-tuda.html

Racurs.ua

На палубе единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» до сих пор лежит кран, упавший туда во время аварийного затопления плавучего дока ПД-50 в Мурманске в конце октября. Разобрать его планируют во второй декаде этого месяца. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, соответствующие работы уже ведутся, завершиться они могут уже к концу следующей недели.

Напомним, в ночь на 30 октября в Мурманске состоялось нештатное затопление плавучего дока ПД-50, на котором ремонтировался «Адмирал Кузнецов». Во время этого инцидента на взлетную палубу корабля упал один из кранов плавучего дока. Всего в результате этого инцидента «Адмирал Кузнецов» получил 52 повреждения. Российские судоремонтники уверяют, что все они — незначительного масштаба.

«Адмирал Кузнецов» стал на ремонт в апреле 2018 года.

Во время своего «легендарного» рейда в Сирию в 2016 году «Кузнецов» стал объектом насмешек и источником для интернет-мемов, прежде всего благодаря своей «дымовой завесе» — мощному облаку едкого черного дыма, которое он оставлял за собой. Также во время захода на посадку на этот авианосец у берегов Сирии разбились два российских истребителя — МиГ-29 и Су-33.