«Адмірал Кузнєцов», фото: YouTube

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На палубі єдиного російського авіаносця «Адмірал Кузнєцов» досі лежить кран, який впав туди під час аварійного затоплення плавучого доку ПД-50 в Мурманську наприкінці жовтня. Розібрати його планують у другій декаді цього місяця. Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на джерело в російському оборонно-промисловому комплексі.

За словами джерела, відповідні роботи вже ведуться, завершитися вони можуть вже до кінця наступного тижня.

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня в Мурманську відбулося нештатне затоплення плавучого доку ПД-50, на якому ремонтувався «Адмірал Кузнєцов». Під час цього інциденту на злітну палубу корабля впав один із кранів плавучого доку. Загалом внаслідок цього інциденту «Адмірал Кузнєцов» отримав 52 пошкодження. Російські судноремонтники запевняють, що всі вони — незначного масштабу.

«Адмірал Кузнєцов» став на ремонт у квітні 2018 року.

Під час свого «легендарного» рейду до Сирії в 2016 році «Кузнєцов» став об'єктом насмішок та джерелом для інтернет-мемів, передусім завдяки своїй «димовій завісі» — потужній хмарі їдкого чорного диму, яку він залишав за собою. Також під час заходу на посадку на цей авіаносець біля берегів Сирії розбилися два російські винищувачі — Міг-29 та Су-33.