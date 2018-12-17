США готовятся запустить новое поколение спутников GPS

Спутники GPS III будут иметь более сильный военный сигнал, который труднее заблокировать, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n115718-ssha-gotovyatsya-zapustit-novoe-pokolenie-sputnikov-gps.html

Racurs.ua

Военно-воздушные силы (ВВС) США готовятся запустить первый из спутников GPS нового поколения, предназначенных для более точной и универсальной навигации. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Но некоторые из их самых ожидаемых функций не будут полностью доступны как минимум до 2022 года из-за значительного отставания разработчиков новой системы наземного контроля за спутниками.

Планируется, что во вторник с мыса Канаверал в штате Флорида запустят ракету SpaceX Falcon 9 с первым из 32-х запланированных спутников GPS III, которые заменят своих предшественников на орбите.

Система GPS известна прежде всего благодаря широкому использованию в гражданских системах спутниковой навигации. Считается, что на сегодня ее используют 4 млрд человек по всему миру.

Но разработана она была американскими военными, которые ее все еще эксплуатируют и улучшают. Военно-воздушные силы (ВВС) США управляют системой из 31-го спутника GPS с комплекса на военной базе Шривер в штате Колорадо.

По сравнению со своими предшественниками, спутники GPS III будут иметь более сильный военный сигнал, который труднее заблокировать, — это улучшение стало очень актуальным после того, как Норвегия обвинила Россию в препятствовании приему сигналов GPS во время военных учений НАТО осенью этого года.

GPS III также обеспечит новый гражданский сигнал, совместимый с навигационными спутниками других стран, такими как система Евросоюза «Галилео». Это означает, что гражданские приемники, способные принимать новый сигнал, смогут «поймать» больше спутников и в результате получить более точные навигационные данные.

Ожидается, что новые спутники будут предоставлять втрое более точную информацию о местонахождении, чем имеющиеся сейчас.

Сегодня гражданские GPS-приемники имеют точность в пределах от 3 до 10 м в зависимости от условий приема спутникового сигнала. Ожидается, что с новыми спутниками гражданские приемники могут повысить свою точность до диапазона от 1 до 3 метров.

Однако лишь немногие из этих улучшений будут доступны до появления новой системы наземного контроля, которая ожидается не ранее 2022 года. В частности, это касается новых возможностей для гражданских GPS-приемников.

Создание первого спутника GPS III состоялось на 2,5 года позже первоначальных планов, а разработка новой системы наземного контроля, которая получила название OCX, отстает от графика еще больше — уже как минимум на четыре года.

Напомним, в августе в Пентагоне заявили о планах создать альтернативу системе GPS.