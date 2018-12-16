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Ракурс
Место ДТП, фото: Национальная полиция

Вследствие ночного столкновения легковушки с автобусом на Львовщине погибли трое военных

16 дек 2018, 23:09
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В результате столкновения легкового автомобиля Volvo («Вольво») с автобусом «Неоплан», которое состоялось ночью на автодороге Львов — Краковец, погибли трое военнослужащих-контрактников 184-го Учебного центра Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного. Об этом сообщается на странице академии в социальной сети Фейсбук.

Ранее в пресс-службе львовской полиции сообщали, что водителя автобуса — 43-летнего киевлянина задержали, ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

По предварительной информации правоохранителей, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Вольво».

Из почти 70-ти пассажиров автобуса никто не пострадал.

Напомним, ДТП произошло в 3.10 ночи на улице Яворовской в поселке Ивано-Франково Яворовского района Львовской области. Автобус «Неоплан», который соврешал международный рейс Днепр — Згожелец, двигался в направлении Львова.

На месте аварии умерли водитель и трое пассажиров автомобиля. Еще двух человек, находившихся в «Вольво», госпитализировали с травмами.

Источник: Ракурс


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