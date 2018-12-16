Внаслідок нічного зіткнення легковика з автобусом на Львівщині загинули троє військових

Місце ДТП, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n115717-vnaslidok-nichnogo-zitknennya-legkovyka-z-avtobusom-na-lvivschyni-zagynuly-troie-viyskovyh.html

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Внаслідок зіткнення легкового автомобіля Volvo («Вольво») з автобусом «Неоплан», яке відбулося цієї ночі на автодорозі Львів — Краковець, загинули троє військовослужбовців-контрактників 184-го Навчального центру Національної академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного. Про це повідомляється на сторінці академії в соціальній мережі Фейсбук.

Раніше у прес-службі львівської поліції повідомляли, що водія автобуса — 43-річного киянина затримали, йому загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

За попередньою інформацією правоохоронців, водій автобуса не впорався із керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковиком «Вольво».

З майже 70-ти пасажирів автобусу ніхто не постраждав.

Нагадаємо, ДТП сталося о 3.10 ночі на вулиці Яворівській у селищі Івано-Франкове Яворівського району Львівської області. Автобус «Неоплан», який здійснював міжнародний рейс Дніпро — Згожелець, рухався в напрямку Львова.

На місці аварії померли водій та троє пасажирів автомобіля. Ще двох осіб, які перебували у «Вольво», госпіталізували з травмами.