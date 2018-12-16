Грузинська опозиція встановлює намети в центрі Тбілісі

Представники об'єднаної опозиції встановлюють намети на проспекті Руставелі, фото: ekhokavkaza.com

https://racurs.ua/ua/n115716-gruzynska-opozyciya-vstanovluie-namety-v-centri-tbilisi.html

Racurs.ua

У центрі Тбілісі на проспекті Руставелі представники об'єднаної грузинської опозиції встановлюють намети. Про це повідомляє видання «Грузия Online».

Учасники акцій протесту вважають, що результати нещодавніх виборів у країні були сфальсифіковані.

Як заявив один із лідерів опозиції Леван Хібеішвілі, учасники протестів сьогодні розходитися не планують, у їхньому розпорядженні є кілька десятків наметів.

Водночас лідер об'єднаної опозиції Георгій Вашадзе повідомив грузинській службі «Радіо Свобода», що спорудження в центрі столиці наметового містечка не є загальним рішенням опозиції й повномасштабні «наметові акції» наразі не плануються, проте опозиціонери «поділяють протест тих людей, які їх встановили».

Спочатку об'єднана опозиція планує провести дебати, щоб визначитися з подальшою стратегією своїх дій.

«Наші вимоги — дострокові вибори. Крім того, уряд має піти у відставку», — зазначив Вашадзе.

Екс-президент країни Михайло Саакашвілі звернувся через соцмережі до жителів країни і закликом збиратися в центрі столиці.

«Грузія — не Зімбабве часів Мугабе», — наголошує Саакашвілі.

Сьогодні в місті Телаві в палаці Іраклія Другого відбулася інавгурація п’ятого президента Грузії Саломе Зурабішвілі. Грузинська поліція перекрила дорогу до міста, щоб не пропустити представників опозиції, мітинг якої було заплановано провести неподалік місця інавгурації. Спроба опозиціонерів прорвати поліцейський кордон і потрапити до міста не вдалася.

У відповідь опозиціонери із самого Телаві намагалися заблокувати гостям інавгурації можливість виїхати після завершення церемонії.

У відповідь у грузинській поліції заявили, що від завтра почнуть аналізувати дії всіх мітингувальників та притягуватимуть порушників законодавства до відповідальності.

Нагадаємо, на початку грудня в Тбілісі знайшли мертвим одного з лідерів опозиційної партії «Єдиний національний рух».