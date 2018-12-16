Реджеп Таїп Ердоган та Дональд Трамп, фото: 4NEWS.mk

https://racurs.ua/ua/n115715-tramp-poobicyav-erdoganu-vydaty-odioznogo-musulmanskogo-propovidnyka-gulena-mzs-turechchyny.html

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Президент США Дональд Трамп нібито повідомив своєму турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану, що Вашингтон працює над екстрадицією мусульманського проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Туреччина обвинувачує у спробі держперевороту, та «інших людей». Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на сьогоднішню заяву міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

За словами Чавушоглу, така заява пролунала під час зустрічі Трампа з Ердоганом, яка відбулась на полях саміту G20 в Аргентині два тижні тому.

Туреччина вже давно прагне домогтися екстрадиції впливового релігійного діяча, який живе в США вже протягом майже двох десятиліть.

Гюлен свого часу був політичним союзником Ердогана, однак згодом між ними виник конфлікт.

Зокрема, офіційна Анкара вважає, що проповідник стояв за спробою перевороту, здійсненою групою військовослужбовців у ніч з 15 на 16 липня 2016 року, яка призвела до численних жертв серед мирного населення.

Водночас Гюлен заперечує будь-яку свою причетність до невдалого путчу.

Нещодавно на конференції в столиці Катару Досі Чавушоглу заявив, що, за наявною в нього інформацією, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США перевіряє можливість уникання від сплати податків причетними до Гюлена організаціями.

У ФБР відмовилося прокоментувати журналістам, чи дійсно вони здійснюють такі розслідування.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомляли, що США можуть видворити Гюлена, щоб послабити тиск Анкари на Саудівську Аравію у зв’язку з резонансним розслідуванням вбивства журналіста Джамала Хашоггі.