Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп, фото: 4NEWS.mk

https://racurs.ua/n115715-tramp-poobeschal-erdoganu-vydat-odioznogo-musulmanskogo-propovednika-gulena-mid-turcii.html

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Президент США Дональд Трамп якобы сообщил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что Вашингтон работает над экстрадицией мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Турция обвиняет в попытке госпереворота, и «других людей». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сегодняшнее заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

По словам Чавушоглу, такое заявление прозвучало во время встречи Трампа с Эрдоганом, которая состоялась на полях саммита G20 в Аргентине две недели назад.

Турция уже давно стремится добиться экстрадиции влиятельного религиозного деятеля, который живет в США уже в течение почти двух десятилетий.

Гюлен в свое время был политическим союзником Эрдогана, однако впоследствии между ними возник конфликт.

В частности, официальная Анкара считает, что проповедник стоял за попыткой переворота, осуществленной группой военнослужащих в ночь с 15 на 16 июля 2016 года, которая привела к многочисленным жертвам среди мирного населения.

В то же время Гюлен отрицает любую свою причастность к неудавшемуся путчу.

Недавно на конференции в столице Катара Дохе Чавушоглу заявил, что, по имеющейся у него информации, Федеральное бюро расследований (ФБР) США проверяет возможность ухода от уплаты налогов причастными к Гюлену организациями.

В ФБР отказалось прокомментировать журналистам, действительно ли они проводят такие расследования.

Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что США могут выдворить Гюлена, чтобы ослабить давление Анкары на Саудовскую Аравию в связи с резонансным расследованием убийства журналиста Джамала Хашогги.