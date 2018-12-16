Ученые установили, на какую эпоху станет похожим климат Земли вследствие глобального потепления

Климат может стать похожим на эоцен, фото: «Википедия»

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Racurs.ua

Если нынешние темпы глобального потепления сохранятся, то всего в течение нескольких поколений человечеству удастся нивелировать результаты постепенного остывания планеты, которое продолжалось в течение последних 50 млн лет. К таким выводам пришла группа исследователей из Стенфордского университета, сообщает издание Science Alert.

Так, уже к 2030 году (самое позже — к 2040 году) климат Земли может начать напоминать средний период плиоцена (примерно 3 млн лет назад) — последний большой теплый период до сих пор, когда мир был теплее на 1,8 градуса по Цельсию.

Во время плиоцена климат был засушливым, а в Арктике росли леса, которые были домом верблюдов и других необычных теперь для этих мест животных.

Результаты исследования показывают, что к 2150 году земной климат может стать похожим на эоцен — геологическую эпоху, которую отделяют от нас 50 млн лет. Для этого времени характерны чрезвычайно высокие уровни углекислого газа, а глобальная температура была на около 13 градусов по Цельсию теплее. Это было время, когда крокодилы плавали в болотистых лесах Полярного круга, а пальмы росли на берегах Аляски.

Ожидается, что значительные изменения климата будут происходить неравномерно. Вероятно, они начнутся в центре континентов, от которых постепенно распространятся на всю планету. Это означает, что в некоторых районах мира климатические изменения будут особенно существенными.

Так, температура в расположенном в центральной части США городе Мэдисон (штат Висконсин) растет быстрее, чем в Сиэтле, что на западном побережье Северной Америки, несмотря на то, что оба города расположены на той же широте.

«Когда мы читаем, что мир должен нагреться на 3 градуса по Цельсию в этот век, то в Мэдисоне мы должны ожидать, что этот показатель будет примерно вдвое больше глобального среднего значения», — отмечает один из соавторов исследования климатолог Джон Джек Уильямс.

Напомним, в прошлом году ученые предостерегали, что к 2100 году два миллиарда людей могут стать «климатическими беженцами».