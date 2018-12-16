Слушали «Песняров» стоя: в Норвегии песню «Косил Ясь конюшину» перепутали с гимном Беларуси (ВИДЕО)

Известный момент мультфильма «Ну, погоди!», во время которого играет эта песня, фото: «Пикабу»

https://racurs.ua/n115713-slushali-pesnyarov-stoya-v-norvegii-pesnu-kosil-yas-konushinu-pereputali-s-gimnom-belarusi.html

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Перед матчем сборных Норвегии и Беларуси, который прошел 14 декабря в рамках турнира MEGA Hockey Games 2018, имел место курьезный случай. Хозяева чемпионата норвежцы вместо гимна Беларуси по ошибке включили известную песню группы «Песняры» «Косил Ясь конюшину», сообщает издание Tut.by.

Стоит отметить, что норвежские болельщики, решив, что это действительно гимн Беларуси, в знак уважения к стране-участнику чемпионата слушали хит «Песняров» стоя.

Позже организаторы турнира извинились перед белоруской командой.

Неизвестно, повлиял ли этот инцидент на боевой настрой белорусских хоккеистов, но игра закончилась с убедительными 6:1 в пользу Норвегии. Уже в первом периоде белорусы пропустили три безответные шайбы.

Напомним, в январе 2016 года на заседании Совета Европы бело-синий флаг крошечного государства с Апеннинского полуострова — республики Сан-Марино перепутали с бело-сине-красным флагом Российской Федерации. Курьезный инцидент произошел во время подготовки к визиту президента Сан-Марино. Ошибку вовремя исправили благодаря бдительности членов украинской делегации.