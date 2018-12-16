Главные новости за 16 декабря: украинскую церковь уже вспоминают во время богослужений, пресс-конференция Порошенко, избран лучший фильм Европы

Диакон Вселенского патриархата зачитывает диптих, фото: Orthodoxia

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Недавно созданную Православную церковь Украины, а также ее руководителя Епифания, сегодня вспомнили в диптихе (перечне поместных автокефальных церквей) во время богослужения Вселенского патриархата в Стамбуле. 39-летнего Епифания избрали предстоятелем украинской православной церкви во время объединительного собора 15 декабря в Киеве.

Президент Украины Петр Порошенко ответил на ряд вопросов в ходе сегодняшней пресс-конференции. Центральной темой, ожидаемо, стало создание поместной Украинской православной церкви. По словам главы государства, было недооценено влияние Русской православной церкви на УПЦ МП, поэтому в объединительном соборе смогли принять участие только двое иерархов Московского патриархата, а не 10, как ожидалось. Также Порошенко сегодня рассказал, за какой поступок ему стыдно, заявил, что пока не готов ответить на вопрос о возможном участии в президентских выборах, а также поделился планами относительно изменений в Конституцию.

Сегодня утром в Одесской области на границе с Молдовой исчез украинский военнослужащий. После нескольких часов поисков его тело нашли с огнестрельными ранениями. В настоящее время есть основания полагать, что причиной смерти пограничника стало самоубийство.

Европейская киноакадемия объявила лучший фильм Европы 2018 года. Им оказалась лента польского режиссера Павла Павликовского «Холодная война», посвященная истории любви музыкaнтa и певицы во времена американо-советского противостояния. За эту ленту Павликовский также стал лучшим режиссером и сценаристом, а исполнительница главной роли Ивaнa Кулиг — самой лучшей актрисой.