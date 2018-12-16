Порошенко пока не готов сообщить, будет ли участвовать в президентских выборах

Петр Порошенко, фото: Twitter

https://racurs.ua/n115710-poroshenko-poka-ne-gotov-soobschit-budet-li-uchastvovat-v-prezidentskih-vyborah.html

Racurs.ua

Президент Украины Петр Порошенко сейчас не готов сообщить, будет ли участвовать в президентских выборах 2019 года. Об этом он заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, сейчас еще не время делать такие заявления.

Отвечая на вопрос журналистов относительно отставание в результатах социологических опросов от действующего лидера электоральных предпочтений, президент отметил, что сейчас в Украине нет ни одного политика без негативного рейтинга.

«Если бы я беспокоился только о рейтингах, ничего бы не делал», — отмечает Порошенко.

По его мнению, международные рейтинги Украины, которые сейчас растут, являются примером объективного подхода к оценке реальности, и эта оценка значительно отличается от того, что наблюдается в Украине.

Относительно вопроса, почему он не упоминает фамилии своих возможных оппонентов на предстоящих выборах, Порошенко отметил, что на сегодня своими оппонентами он их не считает.

По поводу того, за какой из своих поступков времен президентства Порошенко могло бы быть стыдно, он назвал необоснованные прогнозы относительно срока окончания войны. Несмотря на то, что тогда трудно было предсказать масштаб операции вооруженных сил РФ против Украины, Порошенко считает свои заявления времен весны 2014 года относительно этого вопроса ошибкой.

Напомним, Порошенко будет настаивать, чтобы Верховная Рада уже в феврале 2019 года рассмотрела внесение изменений в Конституцию относительно фиксации курса Украины на вступление в ЕС и НАТО.