Порошенко будет настаивать, чтобы Рада уже в феврале рассмотрела во втором чтении поправки к Конституции относительно курса в ЕС и НАТО

Поправки к Конституции могут рассмотреть уже в феврале, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n115709-poroshenko-budet-nastaivat-chtoby-rada-uje-v-fevrale-rassmotrela-vo-vtorom-chtenii-popravki.html

Racurs.ua

Президент Украины Петр Порошенко будет настаивать, чтобы уже в феврале Верховная Рада поддержала во втором чтении поправки к Конституции, которые зафиксируют курс нашего государства на вступление в Евросоюз и НАТО. Об этом Порошенко заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, эти поправки являются частью «осмысленной и выверенной стратегии» по окончательной деколонизации и полном выходе из сферы влияния России. Отмечается, что к уже выполненным пунктам этой стратегии относятся ассоциация и зона свободной торговли с Евросоюзом, безвиз, а также преодоление зависимости от российского газа.

По мнению Порошенко, в следующие пять лет Украине нужно будет сделать три важные вещи: достичь мира на основе национальных интересов, а не капитуляции, преодолеть последствия вызванной войной и российской агрессией кризиса, а также достичь критериев, необходимых для вступления в Евросоюз и НАТО.

Напомним, недавно Порошенко заявил, что появление на вчерашнем объединительном соборе только двух иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата стало следствием недооценки влияния российской церкви на ее дочернюю структуру в Украине.