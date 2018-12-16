Порошенко наполягатиме, щоб Рада вже в лютому розглянула в другому читанні поправки до Конституції щодо курсу до ЄС та НАТО

Поправки до Конституції можуть розглянути вже в лютому, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n115709-poroshenko-napolyagatyme-schob-rada-vje-v-lutomu-rozglyanula-v-drugomu-chytanni-popravky.html

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Президент України Петро Порошенко наполягатиме, щоб вже в лютому Верховна Рада підтримала у другому читанні поправки до Конституції, які зафіксують курс нашої держави на вступ до Євросоюзу та НАТО. Про це Порошенко заявив під час сьогоднішньої прес-конференції.

За його словами, ці поправки є частиною «осмисленої та вивіреної стратегії» щодо остаточної деколонізації та повного виходу зі сфери впливу Росії. Зазначається, що до вже виконаних пунктів цієї стратегії належать асоціація та зона вільної торгівлі з Євросоюзом, безвіз, а також подолання залежності від російського газу.

На думку Порошенка, в наступні п’ять років Україні потрібно буде зробити три важливі речі: досягти миру на основі національних інтересів, а не капітуляції, подолати наслідки спричиненої війною та російською агресією кризи, а також досягти критеріїв, необхідних для вступу до Євросоюзу та НАТО.

Нагадаємо, нещодавно Порошенко заявив, що поява на вчорашньому об'єднавчому соборі лише двох ієрархів Української православної церкви Московського патріархату стало наслідком недооцінки впливу російської церкви на її дочірню структуру в Україні.