Верховний суд відмовив Порошенку у скасуванні санкцій

Петро Порошенко (у центрі), скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n214934-verhovnyy-sud-vidmovyv-poroshenku-u-skasuvanni-sankciy.html

Ракурс

Верховний суд відмовив п’ятому президенту України Петру Порошенку у задоволенні позову у справі щодо скасування запроваджених проти нього санкцій РНБО.

Про це сьогодні, 10 липня, повідомила прес-служба «Європейської Солідарності».

Зазначається, що це рішення ухвалене з двома окремими думками суддів. Повний текст рішення буде оприлюднений через п’ять днів.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що команда захисту оскаржить рішення Верховного суду.

За словами Новікова, сторона захисту має інформацію про можливий тиск на суддів і звертатиметься до керівництва СБУ з вимогою перевірити ці факти. Також він повідомив, що захист також звернеться до правоохоронних органів через обставини розгляду іншої справи, пов’язаної з подружжям Порошенків, де, на його переконання, були допущені грубі порушення під час формування складу суду.

Нагадаємо, 13 лютого 2025 року шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ, який стосовно кількох українських бізнесменів та депутатів, серед яких і Порошенко, були запроваджені санкції РНБО.