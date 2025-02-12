Петро Порошенко, фото: FreeMalaysiaToday.com

https://racurs.ua/ua/n204005-rnbo-zaprovadylo-sankciyi-proty-poroshenka-zmi.html

Ракурс

Рада національної безпеки та оборони під час свого засідання сьогодні, 12 лютого, запровадила санкції проти п’ятого президента України, лідера «Євросолідарності» Петра Порошенка.

Про це з посиланням на власні джерела повідомили видання «Главком», «Українська правда» та Forbes Ukraine

За інформацією джерел «Главкома», це рішення готувалося довго й очікувалося, що воно буде ухвалене ще в січні. Джерела видання зазначили, що подання на РНБО щодо санкцій готував уряд, зокрема перший віце-прем'єр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні оголосив про нові санкції РНБО, не називаючи прізвищ.

Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість: кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав росії, — кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців. І це буде. Обов’язково, — заявив він.

Джерело: «Главком», «Українська правда» та Forbes Ukraine