Порошенко заявив, що отримав 15 повісток із ДБР на найближчі тижні (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203997-poroshenko-zayavyv-scho-otrymav-15-povistok-iz-dbr-na-nayblyjchi-tyjni-video.htmlРакурс
Петро Порошенко, п’ятий президент України та лідер «Євросолідарності», заявив про отримання 15 повісток з ДБР на найближчі два тижні.
Про це йдеться у повідомленні, опублікованому сьогодні, 12 лютого, у Telegram-каналі Порошенка.
За словами Порошенка, йому вручені повістки на кожен день у період із 14 по 28 лютого, що не дасть йому відвідати безпекову конференцію у Мюнхені.
Це зроблено для того, щоб я ні на фронт, ні в Мюнхен не поїхав, — заявив він.
Народний депутат Вікторія Сюмар на своїй Фейсбук-сторінці повідомила, що у Мюнхені у Порошенка, зокрема, була запланована зустріч зі спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом.
На всі дні — від початку конференції до кінця місяця Порошенку виписали повістки, — зазначила вона.
За її словами, повістки стосуються справи 2021 року щодо «державної зради».