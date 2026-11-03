ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом подій у Петропавлівській Борщагівці

Під час подій у Петропавлівській Борщагівці, скріншот відео

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Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися вчора, 2 листопада, у Петропавлівській Борщагівці Київської області.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що провадження відкрито за ч. 5 ст. 426−1 Кримінального кодексу (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

За наявною інформацією, події розгорталися біля приватного будинку, який використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Національної гвардії України, повернутих після самовільного залишення військової частини (СЗЧ), — розповіли у ДБР.

Після поширення в соцмережах повідомлень про нібито незаконне утримання військових, біля будинку зібралися громадяни. Конфлікт переріс у сутички, під час яких пролунали постріли та було пошкоджено службові автомобілі поліції, — додали у відомстві.

У ДБР зазначили, що слідчі перевірять законність дій усіх причетних осіб. Зокрема:

встановлять обставини та умови перебування військовослужбовців у будинку;

перевірять повідомлення про можливе застосування до них примусу;

з’ясують причини та перебіг конфлікту.

ДБР звертає увагу, що навколо події поширюється багато повідомлень із різними, подекуди суперечливими версіями того, що сталося. Частина цих тверджень наразі не має належного підтвердження, — додали у відомстві. — Саме тому важливо ретельно перевірити всі обставини, встановити послідовність подій та відокремити достовірну інформацію від припущень і неперевірених повідомлень.

У ДБР пообіцяли забезпечити повне, об'єктивне та неупереджене розслідування та закликали громадськість і представників медіа утримуватися від передчасних висновків.