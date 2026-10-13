МіГ-29 упав на Одещині 10 вересня, фото: ДБР

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Триває розслідування обставини падіння винищувача МіГ-29 на Одещині, яке сталося 10 вересня 2026 року.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідування.

Зазначається, що Командування Повітряних сил ЗСУ вже провело службове розслідування:

однією з версій причин авіаційної події у ньому названо нештатне спрацювання керованої ракети;

водночас, відповідно до законодавства, ця версія потребує підтвердження в межах кримінального провадження та підтвердження відповідними експертизами;

наразі ДБР призначило комплекс відповідних експертиз. Зокрема, фахівці досліджують бортовий реєстратор винищувача — «чорну скриньку».

Слідство очікує на результати експертних досліджень, які мають допомогти встановити причини та всі обставини авіаційної катастрофи. Остаточні висновки щодо причин падіння винищувача будуть зроблені лише після отримання та оцінки результатів усіх призначених експертиз у межах досудового розслідування, — наголошують у ДБР.

Нагадаємо, 10 серпня 2026 року винищувач МіГ-29 Збройних Сил України виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників у Березівському районі Одеської області. Під час виконання завдання виникла нештатна ситуація, літак загорівся, а пілот втратив керування. Пілот встиг катапультуватися, його життю нічого не загрожує.

За фактом авіакатастрофи розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу — порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.