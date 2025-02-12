Петр Порошенко, скриншот видео

https://racurs.ua/n203997-poroshenko-zayavil-chto-poluchil-15-povestok-iz-gbr-na-blijayshie-nedeli-video.html

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Петро Порошенко, п’ятий президент України та лідер «Євросолідарності», заявив про отримання 15 повісток з ДБР на найближчі два тижні.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому сьогодні, 12 лютого, у Telegram-каналі Порошенка.

За словами Порошенка, йому вручені повістки на кожен день у період із 14 по 28 лютого, що не дасть йому відвідати безпекову конференцію у Мюнхені.

Це зроблено для того, щоб я ні на фронт, ні в Мюнхен не поїхав, — заявив він.

Народний депутат Вікторія Сюмар на своїй Фейсбук-сторінці повідомила, що у Мюнхені у Порошенка, зокрема, була запланована зустріч зі спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

На всі дні — від початку конференції до кінця місяця Порошенку виписали повістки, — зазначила вона.

За її словами, повістки стосуються справи 2021 року щодо «державної зради».