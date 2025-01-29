У партії Порошенка пояснили, чому син експрезидента перебуває за кордоном законно

https://racurs.ua/ua/n203600-u-partiyi-poroshenka-poyasnyly-chomu-syn-eksprezydenta-perebuvaie-za-kordonom-zakonno.html

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У партії «Європейська солідарністьі» п’ятого президента Петра Порошенка пояснили, як його син Олексій з 2019 року знятий з усіх видів обліку і перебуває за кордоном.

За словами адвоката Ігоря Голованя, ТЦК виконує накази з Офісу президента, надсилаючи сину Порошенка повістки.

Головань написав, що у найважчі дні липня 2014 року син п’ятого президента Олексій Порошенко пішов служити в АТО добровольцем, він був командиром мінометного розрахунку під Краматорськом. Для зменшення ризику тиску на пʼятого президента з боку росіян у разі потрапляння в полон, Олексій служив під іншим прізвищем, що є поширеною у світі практикою (так зване nom de guerre).

У 2019 році по завершенні своєї парламентської каденції молодший лейтенант Олексій Порошенко уклав контракт з міжнародною компанією і виїхав для роботи за кордон.

У зв’язку з цим у встановленому законом порядку він був знятий з усіх видів обліку — військового, податкового, паспортного — більше 5 років тому.

Посвідчення офіцера здане на зберігання в Печерський ТЦК Києва. Довідка про зняття з усіх видів обліку надається".

Головань заявив, що адвокати уже сплатили штраф за Олексія, але без визнання будь-якої вини з його боку.

Вони також оскаржуватимуть в суді дії ТЦК та будуть вимагати притягнути винних до відповідальності за перевищення службових повноважень.

В заяві «ЄС» звинувачує у всьому Офіс президента: нібито керівництво ТЦК виконує злочинний наказ ОП:

Жодних підстав стверджувати, що він незаконно ухиляється від військової служби, в ТЦК не було і немає. Ми передбачаємо, що керівництво ТЦК виконує злочинний наказ Офісу президента для політичної провокації, що є неприпустимим. Тисячі українських чоловіків, що законно виїхали за кордон до 24.02.2022 р. перебувають в аналогічному статусі і не є порушниками закону. Автоматична розсилка всім їм повісток неможлива і не практикується ТЦК, вона може здійснюватися лише в ручному режимі за рішенням керівництва ТЦК. Звинувачення Олексія Порошенка в «ухилянтстві» були створені штучно, для чого Офісу президента довелося втягнути ЗСУ в політичні маніпуляції і змусити ТЦК порушити закон. Керівництво Печерського ТЦК знало, що за старою адресою м. Київ, Грушевського 9 Олексій Порошенко вже більше 5 років не проживає. Відтак направляти на цю адресу повістку воно не мало ні формального права, ні фактичних підстав, бо законно зняті з обліку не підпадають під юрисдикцію ТЦК свого колишнього району, а законною метою направлення повістки є реальне інформування особи, а не лише формальне створення підстав стверджувати, що «повістку своєчасно не отримано».

Адвокат Головань також сподівається, що ТЦК не забуде найближчим часом вручити повістки дітям призовного віку оточення президента, Студії «Квартал 95», депутатів партії влади та їхніх політичних партнерів з ОПЗЖ. Зокрема, сину Наталії Мосейчук чи членам сім’ї Андрія Портнова.

У грудні 2024 року в ЗМІ з’явилася інформація, що старшого сина Порошенка оголосили в розшук через неявку до ТЦК за повісткою. Крім того повідомлялося, що його оштрафували на 25 тисяч гривень за ігнорування повісток.