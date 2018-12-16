Порошенко наразі не готовий повідомити, чи братиме участь у президентських виборах

Петро Порошенко, фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n115710-poroshenko-narazi-ne-gotovyy-povidomyty-chy-bratyme-uchast-u-prezydentskyh-vyborah.html

Racurs.ua

Президент України Петро Порошенко зараз не готовий повідомити, чи братиме участь у президентських виборах 2019 року. Про це він заявив під час сьогоднішньої прес-конференції.

За його словами, зараз ще не час робити такі заяви.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо відставання в результатах соціологічних опитувань від чинного лідера електоральних уподобань, президент зазначив, що наразі в Україні немає жодного політика без негативного рейтингу.

«Якби я турбувався лише про рейтинги, нічого б не робив», — зазначає Порошенко.

На його думку, міжнародні рейтинги України, які зараз зростають, є прикладом об'єктивного підходу до оцінки реальності, і ця оцінка значно відрізняється від того, що спостерігається в Україні.

Щодо запитання, чому він не згадує прізвища своїх можливих опонентів на майбутніх виборах, Порошенко зазначив, що станом на сьогодні своїми опонентами він їх не вважає.

З приводу того, за який зі своїх вчинків часів президентства Порошенкові могло б бути соромно, він назвав необґрунтовані прогнози щодо терміну закінчення війни. Попри те, що тоді важко було передбачити масштаб операції збройних сил РФ проти України, Порошенко вважає свої заяви часів весни 2014 року з цього питання помилкою.

Нагадаємо, Порошенко наполягатиме, щоб Верховна Рада вже в лютому 2019 року розглянула внесення змін до Конституції щодо фіксації курсу України на вступ до ЄС та НАТО.