Головні новини за 16 грудня: українську церкву вже згадують під час богослужінь, прес-конференція Порошенка, обрано найкращий фільм Європи

Диякон Вселенського патріархату зачитує диптих, фото: Orthodoxia

https://racurs.ua/ua/n115712-golovni-novyny-za-16-grudnya-ukrayinsku-cerkvu-vje-zgaduut-pid-chas-bogoslujin-pres-konferenciya.html

Racurs.ua

Нещодавно створену Православну церкву України, а також її очільника Епіфанія, сьогодні згадали в диптиху (перелікові помісних автокефальних церков) під час богослужіння Вселенського патріархату в Стамбулі. 39-річного Епіфанія обрали предстоятелем української православної церкви під час об'єднавчого собору 15 грудня в Києві.

Президент України Петро Порошенко відповів на низку запитань під час сьогоднішньої прес-конференції. Центральною темою, очікувано, стало створення помісної української православної церкви. За словами глави держави, було недооцінено вплив Російської православної церкви на УПЦ МП, тому в об'єднавчому соборі змогли взяти участь лише двоє ієрархів Московського патріархату, а не 10, як очікувалося. Також Порошенко сьогодні розповів, за який вчинок йому соромно, заявив, що наразі не готовий відповісти на питання щодо можливої участі в президентських виборах, а також поділився планами щодо змін до Конституції.

Сьогодні вранці в Одеській області на кордоні з Молдовою зник український військовослужбовець. Через кілька годин пошуків його тіло знайшли з вогнепальними пораненнями. Наразі є підстави вважати, що причиною смерті прикордонника стало самогубство.

Європейська кіноакадемія оголосила найкращий фільм Європи 2018 року. Ним виявилася стрічка польського режисера Павла Павліковського «Холодна війна», присвячена історії кохання музикaнтa тa співaчки зa чaсів американо-радянського протистояння. За цю стрічку Павліковський також став найкращим режисером та сценаристом, а виконавиця головної ролі Івaнa Куліг — нaйкрaщoю aктрисoю.