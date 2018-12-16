Новостворену українську церкву та митрополита Епіфанія вперше згадали під час служби Константинопольського патріархату (ВІДЕО)

Митрополит Епіфаній, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n115711-novostvorenu-ukrayinsku-cerkvu-ta-mytropolyta-epifaniya-vpershe-zgadaly-pid-chas-slujby.html

Racurs.ua

Створену під час об'єднавчого собору 15 грудня Православну церкву України, а також її новообраного очільника — митрополита Епіфанія, вперше згадали під час служби Константинопольського патріархату в Стамбулі. Про це повідомляє видання Orthodoxia.

Зазначається, що ім’я предстоятеля української церкви прозвучало серед інших православних патріархів й архієпископів, які зачитував диякон у диптиху (перелікові помісних автокефальних церков).

https://orthodoxia.info/news/wp-content/uploads/2018/04/mnimonefsi.mp4

Нагадаємо, вчора на об'єднавчому соборі в Києві представники трьох українських православних церков — Київського та Московського патріархатів, а також Української автокефальної церкви проголосили створення єдиної пoміснoї прaвoслaвнoї aвтoкефaльнoї церкви. Її офіційна назва — Православна церква України, також допускається вживання абревіатури УПЦ.

Більшість ієрархів Московського патріархату відмовилися брати участь у соборі.

39-річний Епіфаній входить до найближчого оточення очільника Української православної церкви Київського патріархату Філарета. У нього є науковий ступінь доктора богослов’я.

Очікується, що 6 січня він отримає від Вселенського патріарха Варфоломія томос про автокефалію.