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Митрополит Епифаний, фото: «Википедия»
Новосозданную украинскую церковь и митрополита Епифания впервые упомянули во время службы Константинопольского патриархата (ВИДЕО)https://racurs.ua/n115711-novosozdannuu-ukrainskuu-cerkov-i-mitropolita-epifaniya-vpervye-upomyanuli-vo-vremya-slujby.htmlRacurs.ua
Созданную во время объединительного собора 15 декабря Православную церковь Украины, а также ее новоизбранного главу — митрополита Епифания, впервые вспомнили во время службы Константинопольского патриархата в Стамбуле. Об этом сообщает издание Orthodoxia.
Отмечается, что имя предстоятеля Украинской церкви прозвучало среди других православных патриархов и архиепископов, которые зачитывал диакон в диптихе (перечне поместных автокефальных церквей).
Напомним, вчера на объединительном соборе в Киеве представители трех украинских православных церквей — Киевского и Московского патриархатов, а также Украинской автокефальной церкви провозгласили создание единой поместной прaвoслaвнoй aвтoкефaльнoй церкви. Ее официальное название — Православная церковь Украины, также допускается применение аббревиатуры УПЦ.
Большинство иерархов Московского патриархата отказались участвовать в соборе.
39-летний Епифаний входит в ближайшее окружение главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета. У него есть степень доктора богословия.
Ожидается, что 6 января он получит от Вселенского патриарха Варфоломея томос об автокефалии.