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Митрополит Епифаний, фото: «Википедия»

Новосозданную украинскую церковь и митрополита Епифания впервые упомянули во время службы Константинопольского патриархата (ВИДЕО)

16 дек 2018, 18:59
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Созданную во время объединительного собора 15 декабря Православную церковь Украины, а также ее новоизбранного главу — митрополита Епифания, впервые вспомнили во время службы Константинопольского патриархата в Стамбуле. Об этом сообщает издание Orthodoxia.

Отмечается, что имя предстоятеля Украинской церкви прозвучало среди других православных патриархов и архиепископов, которые зачитывал диакон в диптихе (перечне поместных автокефальных церквей).

Напомним, вчера на объединительном соборе в Киеве представители трех украинских православных церквей — Киевского и Московского патриархатов, а также Украинской автокефальной церкви провозгласили создание единой поместной прaвoслaвнoй aвтoкефaльнoй церкви. Ее официальное название — Православная церковь Украины, также допускается применение аббревиатуры УПЦ.

Большинство иерархов Московского патриархата отказались участвовать в соборе.

39-летний Епифаний входит в ближайшее окружение главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета. У него есть степень доктора богословия.

Ожидается, что 6 января он получит от Вселенского патриарха Варфоломея томос об автокефалии.


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