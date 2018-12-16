На кордоні з Молдовою знайдено мертвим зниклого прикордонника

Прикордонник зник в районі села Слов′яносербка Великомихайлівського району, фото: «СВІДОК.info»

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В Одеській області знайдено тіло прикордонника Євгена Колісника, який зник сьогодні вранці. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зазначається, що військовослужбовець-контрактник 1995 року народження, перебуваючи в добовому наряді, сьогодні вранці вийшов з бліндажа, щоб зателефонувати, після чого зник у невідомому напрямку.

Інцидент стався в районі села Слов′яносербка Великомихайлівського району.

При собі на момент зникнення прикордонник мав автомат АКС-74 та патрони до нього.

Як згодом повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук прес-секретар Держприкордонслужби Олег Слободян, тіло зниклого військовослужбовця з вогнепальними пораненнями знайшли через кілька годин пошуків. За однією з версій, він міг здійснити самогубство через сімейні негаразди.

«Передумови для самогубства, на жаль, були», — зазначає Слободян.

Наразі обставини інциденту встановлюються, триває експертиза.

Нагадаємо, у травні в зоні бойових дій на Донбасі після короткого бойового зіткнення у Волноваському районі поблизу Павлополя зник боєць морської піхоти Збройних сил України. Під час цього зіткнення противник втратив трьох бойовиків, ще троє були поранені.

Невдовзі зниклий військовий сам прибув у місце розташування свого підрозділу. Як виявилося, під час бою морський піхотинець втратив зв’язок з підрозділом.