На границе с Молдовой найден мертвым исчезнувший пограничник

Пограничник исчез в районе села Славяносербка Великомихайловского района, фото: «СВІДОК.info»

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В Одесской области найдено тело пограничника Евгения Колесника, который исчез сегодня утром. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что военнослужащий-контрактник 1995 года рождения, находясь в суточном наряде, сегодня утром вышел из блиндажа, чтобы позвонить, после чего исчез в неизвестном направлении.

Инцидент произошел в районе села Славяносербка Великомихайловского района.

При себе в момент исчезновения пограничник имел автомат АКС-74 и патроны к нему.

Как впоследствии сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, тело пропавшего военнослужащего с огнестрельными ранениями нашли в результате несколько часов поисков. По одной из версий, он мог совершить самоубийство из-за семейных неурядиц.

«Предпосылки к самоубийству, к сожалению, были», — отмечает Слободян.

В настоящее время обстоятельства инцидента устанавливаются, продолжается экспертиза.

Напомним, в мае в зоне боевых действий на Донбассе после непродолжительного боестолкновения в Волновахском районе вблизи Павлополя исчез боец морской пехоты Вооруженных сил Украины. Во время этого столкновения противник потерял трех боевиков, еще трое были ранены.

Вскоре пропавший военный сам прибыл в место расположения своего подразделения. Как оказалось, во время боя морской пехотинец потерял связь с подразделением.