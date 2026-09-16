Беларусь снова включает ретрансляторы для российских ударных БпЛА на границе с Украиной. Фото:

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Ретранслятори для російських безпілотників знову почали працювати на території Білорусі.

Російська атака на пункт пропуску «Ягодин» відбулася завдяки тому, що Білорусь знову вмикає ретранслятори, які допомагають російським «Шахедам» проникати вглиб території України. Зокрема, завдяки роботі цих ретрансляторів ворог атакує Волинь, Рівненську та Львівську області. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє «Укрінформ».

Білорусь надає активну допомогу Росії щодо обстрілів території України. В тому числі і ретрансляторами, які вмикаються на території Білорусі, підживлюють сигнал для російських дронів, які, власне, заходячи з території Росії, далі тримаються близько кордону з Білоруссю для того, щоб отримувати такий сигнал і мати можливість більш глибоко зайти на територію України, — зазначив він.

Демченко нагадав, що білоруси вимикали ретранслятори після того, як президент України Володимир Зеленський попереджав Мінськ про неприпустимість таких дій. Однак зараз білоруси знову увімкнули ці ретранслятори.

У ДПСУ також додали, що зараз не фіксується нарощування якогось ударного угруповання, яке б було б готове до вторгнення в Україну.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня на Волині внаслідок російської атаки було пошкоджено АЗС біля ПП «Ягодин» на кордоні з Польщею, а також локомотив неподалік кордону з Польщею.

У Прикордонній службі вирішили, що пункти пропуску на державному кордоні України тимчасово припинятимуть роботу під час повітряних тривог.

Джерело: «Укрінформ»