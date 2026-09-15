Пункти пропуску на кордоні України припинятимуть роботу під час повітряних тривог, фото: ДПСУ

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Пункти пропуску на державному кордоні України тимчасово припинятимуть роботу під час повітряних тривог.

Рішення ухвалюватимуть з огляду на рівень загрози та напрямок руху російських засобів ураження. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Демченко зазначив, що такий алгоритм діє у всіх регіонах, зокрема і на Волині, Львівщині чи Закарпатті.

За його словами, те, що російські ЗМІ поширюють відео ударів по залізничній інфраструктурі і по автошляху в напрямку пункту пропуску Ягодин у Волинській області, скоріше за все свідчить про те, що саме прикордонна інфраструктура була їхньою ціллю.

І власне знехтувати життям та здоров’ям людей Україна не може, — наголосив Демченко.

Він зазначив, що були пропрацьовані на різних рівнях алгоритми дій в разі російської повітряної атаки:

Якщо лунає повітряна тривога — і неважливо жовтого чи червоного рівня — залежно від того, які повітряні засоби використовують, де вони перебувають і в якому напрямку рухаються, пункти пропуску на тій чи іншій ділянці кордону чи в тому чи іншому районі тимчасово призупиняють пропускні операції, люди максимально швидко розосереджуються з пункту пропуску, щоб не допустити скупчення.

Також Демченко закликав людей не нехтувати сигналами тривоги, якщо вони перебувають поруч із кордоном: