Російські дрони атакували пункту пропуску на кордоні з Молдовою, є загиблі та поранені. Фото:

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Російські війська вдарили по пункт пропуску «Старокозаче» на кордоні з Молдовою в Одеській області.

Ворожі дрони атакували міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення вночі, 9 березня. Були влучання по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території. Наразі призупинено роботу на цьому напрямку кордону. Про це Державна прикордонна служба України повідомила у Telegram.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що внаслідок російської атаки загинули двоє осіб, а ще троє постраждали. Внаслідок атаки пошкоджені споруди, знищені автобуси, вантажні та легкові автомобілі. Спалахнула масштабна пожежа.

Рятувальники евакуювали з місця обстрілу 16 людей та автобусом доправили їх до безпечного місця для тимчасового розміщення.

Нагадаємо, російські ударні безпілотники 8 вересня двічі вдарили по приміському дизель-поїзду в Сумській області. Внаслідок ворожої атаки загорілися локомотив і пасажирський вагон. Попередньо відомо, що 10 осіб постраждали.