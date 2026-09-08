Російські БпЛА атакували приміський дизель-поїзд. Фото: ДСНС

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Ракурс

Армія РФ ударними безпілотниками вдарила по приміському дизель-поїзду в Сумській області.

Внаслідок ворожої атаки 8 вересня загорілися локомотив і пасажирський вагон. Рятувальники одночасно з гасінням пожежі транспортували травмованих до «швидкої». Попередньо відомо, що 10 осіб постраждали. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Зазначається, що під час гасіння пожежі росіяни здійснили повторну атаку. На щастя, рятувальники не постраждали.

Працівники ДСНС спільно з місцевою владою евакуювали 19 пасажирів. Загалом через сьогоднішні російські атаки рух поїздів на Сумщині був ускладнений, тому пасажирів доставляли до визначених місць автобусами рятувальників та місцевої влади. Було перевезено 60 людей.

Голова Сумської ОВА Олег Григоров поінформував у Telegram, що росіяни продовжують прицільно, підступно й цинічно атакувати цивільний транспорт у регіоні. Сьогодні внаслідок удару по цивільній автівці загинула літня жінка, яка отримала вкрай важкі травми. Ще двоє людей постраждали.

Нагадаємо, вранці 8 вересня російські загарбники вдарили дронами по пасажирському потягу сполученням «Київ — Суми». Тоді, на щастя, ніхто не постраждав.

Також окупанти сьогодні завдали прицільного удару по регіональному поїзду «Дніпро — Запоріжжя». Пасажирів встигли вчасно евакуювати, проте загинула провідниця, яка повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про підвищену небезпеку.