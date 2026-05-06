Російський дрон атакував авто на Сумщині, загинула жінка.

Російський безпілотник атакував цивільний автомобіль у Сумській області.

У середу вранці, 6 травня, окупанти прицільно з дрона вдарили по автівці на території Стецьківського старостату Сумської громади. Внаслідок обстрілу загинула пасажирка. Водій був поранений й госпіталізований. Медики надають йому необхідну допомогу. Про це керівник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив у Telegram.

У ДСНС Сумщини також повідомили про масовий удар по Сумах у вівторок, 5 травня. Внаслідок обстрілів у житловому секторі та цивільній інфраструктурі виникли пожежі. Рятувальники працювали за трьома різними адресами.

Вогнеборці змушені були періодично призупиняти роботи через загрози повторних обстрілів. Попередньо відомо про двох травмованих осіб.

Нагадаємо, 5 травня російські окупанти скинули три фугасні авіаційні бомби по центру Краматорська. Влучання зафіксовано в районі щільної житлової забудови. П’ятеро осіб загинули, а ще дев’ять зазнали поранень. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення та забійні рани.