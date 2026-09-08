Наслідки російського удару по потягу на Сумщині, фото: ДСНС

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Російські загарбники вдарили БпЛА по пасажирському потягу сполученням «Київ — Суми».

Про це сьогодні, 8 вересня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

На щастя, ще до атаки в супроводі працівників «Укрзалізниці» пасажири завчасно вийшли з потяга, — розповіли у відомстві.

Рятувальники ліквідували пожежу та евакуювали 90 людей. Для їх перевезення залучили 2 автобуси ДСНС та ще 2 автобуси органів місцевої влади, — розповіли у відомстві.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.