Наслідки російського удару по Сумах, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n216137-u-sumah-zrosla-kilkist-postrajdalyh-vnaslidok-rosiyskoyi-udaru-foto-video.html

Ракурс

У Сумах до 20 зросла кількість постраждалих внаслідок удару, завданого рашистами сьогодні, 9 вересня, по торгово-розважальному центру.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Серед постраждалих:

одна жінка у вкрай важкому стані;

двоє чоловіків та жінка у важкому стані;

троє дівчат віком 15−16 років. Їхні травми — легкі та середньої тяжкості.

Водночас не підтвердилася інформація про одного із загиблих. Таким чином наразі відомо про двох загиблих внаслідок удару по ТРЦ — це 21-річні хлопець та дівчина.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що внаслідок російського удару була пошкоджена будівля ТРЦ, на парковці загорілися чотири автомобілі.