Російський безпілотник вдарив по пункту пропуску «Виноградівка», фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n215804-shahed-atakuvav-avtomobilnyy-punkt-propusku-na-kordoni-z-moldovou-vynykla-pojeja-foto.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 серпня, атакували безпілотником типу «Шахед» міжнародний автомобільний пункт пропуску «Виноградівка», що на кордоні з Молдовою.

Внаслідок атаки пошкоджено його інфраструктуру. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Пожежу вже локалізували.