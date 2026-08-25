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Російський безпілотник вдарив по пункту пропуску «Виноградівка», фото: ДПСУ
«Шахед» атакував автомобільний пункт пропуску на кордоні з Молдовою — виникла пожежа (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215804-shahed-atakuvav-avtomobilnyy-punkt-propusku-na-kordoni-z-moldovou-vynykla-pojeja-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 серпня, атакували безпілотником типу «Шахед» міжнародний автомобільний пункт пропуску «Виноградівка», що на кордоні з Молдовою.
Внаслідок атаки пошкоджено його інфраструктуру. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
Пожежу вже локалізували.
Наразі пропуск громадян і транспортних засобів через цей пункт пропуску призупинено. Про це повідомлено молдовську сторону, — розповіли у ДПСУ. — Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску. Просимо враховувати цю інформацію під час планування перетину державного кордону.