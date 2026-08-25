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Российский беспилотник ударил по пункту пропуска «Виноградовка», фото: ГПСУ

«Шахед» атаковал автомобильный пункт пропуска на границе с Молдовой — возник пожар (ФОТО)

25 авг 2026, 08:54
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 серпня, атакували безпілотником типу «Шахед» міжнародний автомобільний пункт пропуску «Виноградівка», що на кордоні з Молдовою.

Внаслідок атаки пошкоджено його інфраструктуру. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Пожежу вже локалізували.

Наразі пропуск громадян і транспортних засобів через цей пункт пропуску призупинено. Про це повідомлено молдовську сторону, — розповіли у ДПСУ. — Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску. Просимо враховувати цю інформацію під час планування перетину державного кордону.

Російський безпілотник вдарив по пункту пропуску «Виноградівка», фото: ДПСУ

Источник: Ракурс


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