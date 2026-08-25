Ракурсhttps://racurs.ua/
Российский беспилотник ударил по пункту пропуска «Виноградовка», фото: ГПСУ
«Шахед» атаковал автомобильный пункт пропуска на границе с Молдовой — возник пожар (ФОТО)https://racurs.ua/n215804-shahed-atakoval-avtomobilnyy-punkt-propuska-na-granice-s-moldovoy-voznik-pojar-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 серпня, атакували безпілотником типу «Шахед» міжнародний автомобільний пункт пропуску «Виноградівка», що на кордоні з Молдовою.
Внаслідок атаки пошкоджено його інфраструктуру. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
Пожежу вже локалізували.
Наразі пропуск громадян і транспортних засобів через цей пункт пропуску призупинено. Про це повідомлено молдовську сторону, — розповіли у ДПСУ. — Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску. Просимо враховувати цю інформацію під час планування перетину державного кордону.