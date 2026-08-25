Российский беспилотник ударил по пункту пропуска «Виноградовка», фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n215804-shahed-atakoval-avtomobilnyy-punkt-propuska-na-granice-s-moldovoy-voznik-pojar-foto.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 серпня, атакували безпілотником типу «Шахед» міжнародний автомобільний пункт пропуску «Виноградівка», що на кордоні з Молдовою.

Внаслідок атаки пошкоджено його інфраструктуру. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Пожежу вже локалізували.