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Ракурс
У Молдові виявили уламки дрона, фото: Poliția Republicii Moldova

Уламки дрона знайшли поблизу Кишенева (ФОТО)

18 вер 2026, 15:44
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У розташованому неподалік Кишенева (Молдова) селі Колоніца місцева поліція фрагменти, які, ймовірно, належать безпілотнику.

Уламки виявили на полі біля села. На місцевості також помітні сліди вибуху. Про це повідомляє прес-служба Геніспекторату поліції Молдови.

Наразі експерти обстежують місцевість та досліджують виявлені уламки. На опублікованому поліцією фото одного з уламків можна побачити написи російською мовою.

Загалом усі фрагменти БпЛА було виявлено в радіусі приблизно 100 метрів. Схоже, що вони належать одному апарату. Серед виявлених фрагментів — компоненти системи турбореактивного двигуна.

За повідомленнями молдавських ЗМІ, у цьому населеному пункті в ніч на сьогодні, 18 вересня, пролунав гучний вибух.

У Молдові виявили уламки дрона, фото: Poliția Republicii Moldova

Джерело: Ракурс


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